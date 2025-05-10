Краматорск временно отключает уличное освещение — с чем это связано

С 11 мая в Краматорске Донецкой области приостановят работу уличного освещения. Это связано с тем, что наступление вечерних сумерек всё ближе по времени к началу комендантского часа.



Коммунальное предприятие «Горсвет» планирует использовать этот период для проведения срочных профилактических и ремонтных работ, чтобы обеспечить оперативное восстановление системы освещения в случае необходимости.



Кроме того, предприятие продолжает обслуживание и ремонт светофорных объектов на территории города.

Как сообщалось, на территориях Донетчины, удалённых от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, то есть в Краматорске также.