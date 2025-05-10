Иранское оружие для оккупантов: Россия ждет установки для баллистических ракет

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Тегеран планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в западных спецслужбах и среди региональных чиновников.

По словам собеседников агентства, поставка этих установок считается «неизбежной». Ранее, в сентябре 2024 года, стало известно, что Иран отправил в Россию сами ракеты — они прибыли морем на девяти российских судах, находящихся под санкциями. Однако тогда источники Reuters подчёркивали, что пусковые установки не поставлялись.

Теперь, по оценкам аналитиков, ракеты Fath-360 с дальностью до 120 км могут стать новым инструментом для атак по передовым позициям украинских войск, а также по военной и гражданской инфраструктуре вблизи границы с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.