Хакеры вскрыли скандал: командир ПВО в Крыму попался на непристойной переписке

Активисты украинского хакерского движения «Кибер-АТЕШ» взломали личный телефон майора Евгения Куковенкова — командира одного из подразделений 12-го зенитного ракетного полка РФ в оккупированном Севастополе. В результате кибератаки была получена информация как о деятельности подразделения, так и о компрометирующем поведении офицера.



По утверждению хакеров, на устройстве они обнаружили материалы сексуального характера, включая переписку с несовершеннолетними девушками, а также записи, в которых майор занимается непристойными действиями в мужских онлайн-чатах.

Куковенков публично позиционировал себя как примерного военного, патриота и «ветерана боёв за Мариуполь», однако, по словам хакеров, в частной жизни вел себя совершенно иначе.

Кроме того, по данным Кибер-АТЕШ, с устройства была извлечена информация о структуре и перемещениях части, которая уже передана украинским силам обороны.

Ранее движение сопротивления «Кибер-АТЕШ» заявило о выводе из строя сайта polkrf.ru — основного ресурса пропагандистского проекта «Бессмертный полк России».