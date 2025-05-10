Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия усиливает атаки на Торецк: удары с флангов и FPV-дроны

10 мая 2025, 13:35

Россия усиливает атаки на Торецк: удары с флангов и FPV-дроны

Во время так называемого «перемирия» 9 мая российские войска не применяли тактическую авиацию и ударные беспилотники «Шахед» в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск», охватывающей Торецкое, Краматорское и Северское направления. Однако артиллерийская активность сохранялась.

Об этом 10 мая сообщил спикер ОТГ «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Суспільного. Студія».

Краматорское направление

По его словам, уже утром 10 мая в небе была замечена тактическая авиация, вероятно — с применением корректируемых авиабомб (КАБов).

«Артиллерийская активность возрастала. Если позавчера она была умеренной, то вчера — усилилась, особенно на Краматорском направлении», — отметил он.

Из-за погодных условий (облачность, дожди) 9 мая активность разведки со стороны противника была снижена, однако, по словам Запорожца, тактическую авиацию Россия использует даже при плохой погоде.

Торецкое направление

Российские войска изменили тактику: теперь они атакуют не только сам Торецк, но и фланги — с юга и севера, включая районы возле населённого пункта Сухая Балка. Там враг пытается продвигаться, используя преимущество в разрушенных позициях и широкое применение FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении.

Также дроны используются для поражения украинской логистики и транспорта, идущего на передовые позиции.

Часов Яр

На этом направлении количество штурмовых действий остаётся низким — от 3 до 5 в сутки. Противник сосредотачивает силы, чтобы при удачных обстоятельствах на Торецком направлении перейти к активным штурмам, так как оба направления взаимосвязаны.

Авиационные удары и «Шахеды»

Сейчас россияне чаще применяют авиабомбы по Торецкому направлению, тогда как раньше приоритет был у Краматорского. В районе Сиверска наблюдается рост активности «Шахедов» в сторону Славянска, хотя в последние дни таких атак не фиксировалось.

Войска России по сравнению с «пасхальным перемирием» не снизили активность в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

Также армия РФ демонстрирует попытки закрепиться на новых позициях, продвинувшись по восьми лесополосам на Времьевском направлении.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Саур-Могилу 9 мая не пускали людей
11:30
В оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину
09:55
Во временно оккупированной Макеевке катастрофа с канализацией
08:59
В оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи. Что о нем известно
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
16:56
В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно
16:35
В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных
10:08
Начальник ВВК МВД в оккупированном Севастополе выстрелил себе в голову: его напугала воздушная тревога
23:00
Главное за день: Украина согласна на буферную зону? РФ ударила по Киеву и Запорожью
21:50
Оккупированный Донецк попал под обстрел: что известно
11:44
Сопротивление обнаружило перебежчика на ВОТ Донетчины
23:29
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты атаковали Сумы и Запорожье
18:28
В Донецке школьник поставил в тупик российского депутата
все новости
14:12
В Нацгвардии отстранили 6 руководителей из-за коррупционного скандала
13:35
Россия усиливает атаки на Торецк: удары с флангов и FPV-дроны
12:05
Хакеры вскрыли скандал: командир ПВО в Крыму попался на непристойной переписке
11:27
Иранское оружие для оккупантов: Россия ждет установки для баллистических ракет
10:35
Краматорск временно отключает уличное освещение — с чем это связано
10:14
Донетчина под обстрелами: разрушения в семи населенных пунктах
09:23
В Кремле придумали еще одну причину не прекращать огонь: «Западное оружие мешает переговорам о перемирии»
09:10
Макрон, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу «коалиции решительных»
08:54
Двое погибших, двое раненых: Донетчина была под огнем РФ 9 мая
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
22:48
В Украине погиб британский эксперт по разминированию Крис Гарретт
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
20:34
МАГАТЭ: После атаки дрона на ЧАЭС выявлены сотни повреждений арки саркофага
19:58
В Белгородской области РФ горит военная база
19:47
Что нужно иметь в машине для дальней поездки? (реклама)
18:52
Тысячи украинцев в заложниках России: Лубинец призвал мир реагировать на нарушения Кремля
18:26
Лидер Китая в Москве высказался о «многополярном мире» и «коренных причинах» войны
17:36
«Вагнеровцы» в школах и принудительная паспортизация: истории украинских детей, которые выехали из оккупации
17:23
Работают на Россию в оккупированном Мариуполе: трое бывших полицейских могут получить срок
все новости
ВИДЕО
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах 9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
09 мая, 21:14
В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ
09 мая, 15:31
Перегруженное животное еле передвигается. Фото: кадр из видео Российские военные перегружают ослов для транспортировки снаряжения
09 мая, 13:39
Эвакуация из Шахово. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из прифронтового Шахово
09 мая, 12:58
Удар по укрытию оккупантом на юге. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил живую силу врага на юге Украины
09 мая, 10:52
Задержание подозреваемых. Фото: кадр из видео СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии
09 мая, 09:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор