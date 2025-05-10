Россия усиливает атаки на Торецк: удары с флангов и FPV-дроны

Во время так называемого «перемирия» 9 мая российские войска не применяли тактическую авиацию и ударные беспилотники «Шахед» в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск», охватывающей Торецкое, Краматорское и Северское направления. Однако артиллерийская активность сохранялась.

Об этом 10 мая сообщил спикер ОТГ «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Суспільного. Студія».

Краматорское направление

По его словам, уже утром 10 мая в небе была замечена тактическая авиация, вероятно — с применением корректируемых авиабомб (КАБов).

«Артиллерийская активность возрастала. Если позавчера она была умеренной, то вчера — усилилась, особенно на Краматорском направлении», — отметил он.

Из-за погодных условий (облачность, дожди) 9 мая активность разведки со стороны противника была снижена, однако, по словам Запорожца, тактическую авиацию Россия использует даже при плохой погоде.

Торецкое направление

Российские войска изменили тактику: теперь они атакуют не только сам Торецк, но и фланги — с юга и севера, включая районы возле населённого пункта Сухая Балка. Там враг пытается продвигаться, используя преимущество в разрушенных позициях и широкое применение FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении.

Также дроны используются для поражения украинской логистики и транспорта, идущего на передовые позиции.

Часов Яр

На этом направлении количество штурмовых действий остаётся низким — от 3 до 5 в сутки. Противник сосредотачивает силы, чтобы при удачных обстоятельствах на Торецком направлении перейти к активным штурмам, так как оба направления взаимосвязаны.

Авиационные удары и «Шахеды»

Сейчас россияне чаще применяют авиабомбы по Торецкому направлению, тогда как раньше приоритет был у Краматорского. В районе Сиверска наблюдается рост активности «Шахедов» в сторону Славянска, хотя в последние дни таких атак не фиксировалось.

Войска России по сравнению с «пасхальным перемирием» не снизили активность в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Также армия РФ демонстрирует попытки закрепиться на новых позициях, продвинувшись по восьми лесополосам на Времьевском направлении.