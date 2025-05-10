В Нацгвардии отстранили 6 руководителей из-за коррупционного скандала

Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины.
«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится в сообщении.
По данным источников ZN.UA в правоохранительных органах, 9 и 10 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у ряда высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Среди тех, у кого проходят обыски, — командующий НГУ генерал бригады Александр Пивненко, а также руководители департаментов логистики, бронетанкового снабжения и инфраструктуры. Также обыски идут в Центральной базе обеспечения НГУ в Киеве.
Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:
Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.
Кроме того, обыски у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Белоуса, проходят в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ.
По версии следствия, командующий НГУ мог получить взятку в размере 190 млн гривен за содействие заключению контрактов с отдельными компаниями и признание их победителями тендеров на закупку товаров и услуг. Среди «вознаграждений» — автомобиль Toyota RAV-4 (2023 года) и нежилое помещение в Киеве площадью более 70 кв.м.
Кроме того, проводится отдельное расследование по возможному сговору с компанией «БП ЭКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА», в результате которого из бюджета Нацгвардии могли быть выведены 199 млн грн на закупке гусеничных бронетранспортёров FV по завышенным ценам.