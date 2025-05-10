В Нацгвардии отстранили 6 руководителей из-за коррупционного скандала

Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины.



«МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию», — говорится в сообщении.



По данным источников ZN.UA в правоохранительных органах, 9 и 10 мая детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски у ряда высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением;

ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём;

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Среди тех, у кого проходят обыски, — командующий НГУ генерал бригады Александр Пивненко, а также руководители департаментов логистики, бронетанкового снабжения и инфраструктуры. Также обыски идут в Центральной базе обеспечения НГУ в Киеве.

Детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

командующему Нацгвардии бригадного генералу Александру Пивненко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко;

директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому;

заместителю директора Департамента логистики — начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу;

начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу;

начальнику Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковнику Владимиру Федоровскому.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ.

Кроме того, обыски у Гриценко, Калатинца, а также заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Белоуса, проходят в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УКУ.

По версии следствия, командующий НГУ мог получить взятку в размере 190 млн гривен за содействие заключению контрактов с отдельными компаниями и признание их победителями тендеров на закупку товаров и услуг. Среди «вознаграждений» — автомобиль Toyota RAV-4 (2023 года) и нежилое помещение в Киеве площадью более 70 кв.м.



Кроме того, проводится отдельное расследование по возможному сговору с компанией «БП ЭКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА», в результате которого из бюджета Нацгвардии могли быть выведены 199 млн грн на закупке гусеничных бронетранспортёров FV по завышенным ценам.