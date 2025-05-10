С понедельника — тишина: Зеленский и лидеры ЕС призвали Россию к перемирию

После встречи «коалиции решительных» в Киеве все пять лидеров европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.



«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



В заявлении «коалиции» указано: «если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим — в воздухе, на море и на суше. Президент также отметил, что 30-дневное прекращение огня необходимо, чтобы дать реальный шанс дипломатии.



«Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом США», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции лидеров Коалиции.



Он считает, что обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с США.



По словам Зеленского, любые условия со стороны РФ являются свидетельством намерений затянуть войну и сорвать дипломатию.



«Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции. Усиленные санкции против ее энергетического сектора и банковской системы», — сказал он.



Президент Украины отметил, что продолжается подготовка 17-го пакета санкций Европейского Союза, и он будет скоординирован санкциями Великобритании, Норвегии, Соединенных Штатов Америки. Он также приветствовал сигнал Канады относительно усиления санкций с их стороны.



«Также мы договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов России», — сообщил Зеленский.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.