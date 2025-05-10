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Зеленский: Буферная зона в 15 км создаст угрозу Харькову, Сумам и Херсону

10 мая 2025, 16:28

Зеленский: Буферная зона в 15 км создаст угрозу Харькову, Сумам и Херсону

Зеленский: Буферная зона в 15 км создаст угрозу Харькову, Сумам и Херсону

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею создания демилитаризованной зоны шириной 15 км по обе стороны от линии фронта. По его словам, такой шаг может повлечь за собой утрату контроля над ключевыми прифронтовыми городами.

«Если мы соглашаемся на такую буферную зону и отходим на 15 км, то в таких городах как Херсон, Харьков, Сумы не будет наших войск. А значит — не будет и самих этих городов под украинским контролем», — заявил президент на пресс-конференции после встречи «коалиции решительных».

Зеленский подчеркнул, что официальных предложений от международных партнёров об отводе войск не поступало, хотя саму идею он «слышал от разных людей и разведок». По его мнению, инициатива не учитывает ни реальной дальности артиллерии и дронов, ни угроз со стороны Беларуси, с территории которой также запускаются ракеты.

«Почему именно 15 км? И от какой линии это считать — от границы, от линии соприкосновения? — задался вопросом Зеленский. — А что делать с Херсоном? С Покровском? Мы не можем отдать эти города под удар, это не выход».

Президент также назвал такую инициативу «неживой» и подчеркнул, что в условиях постоянных нарушений режима тишины такие предложения пока преждевременны.

Накануне спецпредставитель президента США Кит Келлог предложил создать демилитаризованную зону, отведя украинские и российские войска на 15 км от линии фронта. Он также поддержал всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня.

После встречи «коалиции решительных» в Киеве все пять лидеров европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они заявили, что готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней. 

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