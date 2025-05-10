Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Мерц и Макрон: Россия должна согласиться на перемирие или получит ответ санкциями

10 мая 2025, 16:40

Мерц и Макрон: Россия должна согласиться на перемирие или получит ответ санкциями

Мерц и Макрон: Россия должна согласиться на перемирие или получит ответ санкциями

Коалиция союзников Украины готова к новым жёстким санкциям, если Россия откажется от предложенного 30-дневного прекращения огня. Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Еммануель Макрон на совместной пресс-конференции лидеров стран в Киеве.

«Если Россия откажется от перемирия, которое может открыть путь к переговорам, мы продолжим поддерживать Украину и усилим давление на Москву», — подчеркнул Мерц. Он сообщил, что большинство стран ЕС и союзников готовы к санкционному удару, если инициатива о перемирии будет отклонена.

Мерц также отметил активную роль США и заявил, что после переговоров в Киеве лидеры коалиции проинформировали президента Дональда Трампа о достигнутых договорённостях.

«Президент США полностью разделяет и поддерживает нашу инициативу», — добавил канцлер.

Французский президент Эммануель Макрон, в свою очередь, подтвердил, что в случае согласия России на перемирие, необходимо будет внедрить механизм мониторинга и реагирования на возможные нарушения. Он подчеркнул, что «коалиция решительных» выступает за безусловное прекращение огня с возможностью его продления и обеспечением контроля.

«Если Москва откажется — мы готовы к действиям. Новый санкционный пакет уже подготовлен, и совместно с США мы будем принимать решения в ближайшие дни», — отметил Макрон. Он также подчеркнул, что президент Трамп «сделал много важных шагов» для координации усилий союзников.

После встречи «коалиции решительных» в Киеве все пять лидеров европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они заявили, что готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.

ТЕГИ

Люди
Эмманюэль Макрон Фридрих Мерц
Прочее
перемирие мирное урегулирование

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Саур-Могилу 9 мая не пускали людей
11:30
В оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину
09:55
Во временно оккупированной Макеевке катастрофа с канализацией
08:59
В оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи. Что о нем известно
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
16:56
В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно
16:35
В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных
10:08
Начальник ВВК МВД в оккупированном Севастополе выстрелил себе в голову: его напугала воздушная тревога
23:00
Главное за день: Украина согласна на буферную зону? РФ ударила по Киеву и Запорожью
21:50
Оккупированный Донецк попал под обстрел: что известно
11:44
Сопротивление обнаружило перебежчика на ВОТ Донетчины
23:29
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты атаковали Сумы и Запорожье
18:28
В Донецке школьник поставил в тупик российского депутата
все новости
16:40
Мерц и Макрон: Россия должна согласиться на перемирие или получит ответ санкциями
16:28
Зеленский: Буферная зона в 15 км создаст угрозу Харькову, Сумам и Херсону
15:51
С понедельника — тишина: Зеленский и лидеры ЕС призвали Россию к перемирию
14:12
В Нацгвардии отстранили 6 руководителей из-за коррупционного скандала
13:35
Россия усиливает атаки на Торецк: удары с флангов и FPV-дроны
12:05
Хакеры вскрыли скандал: командир ПВО в Крыму попался на непристойной переписке
11:27
Иранское оружие для оккупантов: Россия ждет установки для баллистических ракет
10:35
Краматорск временно отключает уличное освещение — с чем это связано
10:14
Донетчина под обстрелами: разрушения в семи населенных пунктах
09:23
В Кремле придумали еще одну причину не прекращать огонь: «Западное оружие мешает переговорам о перемирии»
09:10
Макрон, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу «коалиции решительных»
08:54
Двое погибших, двое раненых: Донетчина была под огнем РФ 9 мая
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
22:48
В Украине погиб британский эксперт по разминированию Крис Гарретт
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
20:34
МАГАТЭ: После атаки дрона на ЧАЭС выявлены сотни повреждений арки саркофага
19:58
В Белгородской области РФ горит военная база
19:47
Что нужно иметь в машине для дальней поездки? (реклама)
18:52
Тысячи украинцев в заложниках России: Лубинец призвал мир реагировать на нарушения Кремля
все новости
ВИДЕО
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах 9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
09 мая, 21:14
В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ В результате атаки дрона был ранен замгубернатора Белгородской области РФ
09 мая, 15:31
Перегруженное животное еле передвигается. Фото: кадр из видео Российские военные перегружают ослов для транспортировки снаряжения
09 мая, 13:39
Эвакуация из Шахово. Фото: кадр из видео «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из прифронтового Шахово
09 мая, 12:58
Удар по укрытию оккупантом на юге. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил живую силу врага на юге Украины
09 мая, 10:52
Задержание подозреваемых. Фото: кадр из видео СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии
09 мая, 09:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор