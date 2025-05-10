Мерц и Макрон: Россия должна согласиться на перемирие или получит ответ санкциями

Коалиция союзников Украины готова к новым жёстким санкциям, если Россия откажется от предложенного 30-дневного прекращения огня. Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Еммануель Макрон на совместной пресс-конференции лидеров стран в Киеве.



«Если Россия откажется от перемирия, которое может открыть путь к переговорам, мы продолжим поддерживать Украину и усилим давление на Москву», — подчеркнул Мерц. Он сообщил, что большинство стран ЕС и союзников готовы к санкционному удару, если инициатива о перемирии будет отклонена.



Мерц также отметил активную роль США и заявил, что после переговоров в Киеве лидеры коалиции проинформировали президента Дональда Трампа о достигнутых договорённостях.



«Президент США полностью разделяет и поддерживает нашу инициативу», — добавил канцлер.



Французский президент Эммануель Макрон, в свою очередь, подтвердил, что в случае согласия России на перемирие, необходимо будет внедрить механизм мониторинга и реагирования на возможные нарушения. Он подчеркнул, что «коалиция решительных» выступает за безусловное прекращение огня с возможностью его продления и обеспечением контроля.



«Если Москва откажется — мы готовы к действиям. Новый санкционный пакет уже подготовлен, и совместно с США мы будем принимать решения в ближайшие дни», — отметил Макрон. Он также подчеркнул, что президент Трамп «сделал много важных шагов» для координации усилий союзников.

После встречи «коалиции решительных» в Киеве все пять лидеров европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они заявили, что готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.