Главное за день: Встреча «коалиции решительных» в Киеве. Предложение 30-дневного прекращения огня

Политика



В Киеве прошла встреча «коалиции решительных». В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.



Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Еммануель Макрон на совместной пресс-конференции заявили, что коалиция готова к новым жестким санкциям, если Россия откажется от предложенного 30-дневного прекращения огня.



После встречи «коалиции решительных» в Киеве все пять лидеров европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они заявили, что готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.



Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал идею создания демилитаризованной зоны шириной 15 км по обе стороны от линии фронта. По его словам, такой шаг может повлечь за собой утрату контроля над ключевыми прифронтовыми городами.



Тегеран планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в западных спецслужбах и среди региональных чиновников.



Общество



С 11 мая в Краматорске Донецкой области приостановят работу уличного освещения. Это связано с тем, что наступление вечерних сумерек всё ближе по времени к началу комендантского часа.



Боевые действия



Российские войска изменили тактику: теперь они атакуют не только сам Торецк, но и фланги — с юга и севера, включая районы возле населённого пункта Сухая Балка. Там враг пытается продвигаться, используя преимущество в разрушенных позициях и широкое применение FPV-дронов, в том числе на оптоволоконном управлении.