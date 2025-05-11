Москва ждет ответа из Киева на предложение начать переговоры в Стамбуле

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва официально предложила Киеву возобновить прямой международный диалог по урегулированию, пишет тг-канал «Раньше всех».



Отказавшись от предложенного Киевом 30-дневного перемирия, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи 15 мая в Стамбуле. Об об этом сообщило издание BBC News.



Ушаков обещал в ближайшее время назвать представителя от России по переговорной группе. «Мы готовы начать работу с Киевом 15 мая хоть с утра. Ждем состояние Киева по нашей инициативе», — заявил он.



Формат обсуждения будет корректироваться в зависимости от текущей ситуации на фронте.



Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим — в воздухе, на море и на суше, а 30-дневное прекращение огня необходимо, чтобы дать реальный шанс дипломатии.



Также мы сообщали, что, по мнению Кремля, поставки западного оружия в Украину мешают мирным переговорам.