Три жителя Донетчины ранены за сутки из-за обстрелов РФ

Обстрелы РФ в Донецкой области. Фото: ОВА

За прошедшие сутки, 10 мая, в результате обстрелов российских войск в Донецкой области были ранены три мирных жителя. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Инциденты произошли в Константиновке, Покровске и Мирнограде. Местные власти уточняют, что обстрелы велись по жилым кварталам, что привело к травмам среди гражданского населения.



С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибло 3206 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 7096 человек.







Военные и спасательные службы продолжают фиксировать случаи разрушений и пострадавших в регионе. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Ранее 9 мая российские военные убили 2 жителей Донетчины — в Северске и Ровном.