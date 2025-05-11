На донецких направлениях не прекращаются вражеские атаки — Генштаб ВСУ

Продолжаются 1173 сутки полномасштабного вторжения страны-агрессора. По данным Генерального штаба ВСУ, за истекшие сутки в общем зафиксировано 161 боестолкновение, 63 авиаудара, 4000 обстрелов.



В частности:



На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполевки и Копанок.



На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечиного.



На Торецком направлении враг атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дилиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.