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ПВО Украины сбила 60 «Шахедов» за ночь

11 мая 2025, 10:15

ПВО Украины сбила 60 «Шахедов» за ночь

ПВО Украины. Фото: Воздушные силы ПВО Украины. Фото: Воздушные силы

В ночь на 11 мая российские войска осуществили массированную атаку 108 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил ВСУ.



Силы обороны Украины отразили нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. 41 беспилотник-имитатор не достиг целей и был потерян локационно, без негативных последствий.

В результате атаки пострадала Сумская область. Официальная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, Россия усиливает атаки на Торецк, применяя удары с флангов и FPV-дроны.

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