ПВО Украины сбила 60 «Шахедов» за ночь

ПВО Украины. Фото: Воздушные силы

В ночь на 11 мая российские войска осуществили массированную атаку 108 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Командования Воздушных Сил ВСУ.







Силы обороны Украины отразили нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.



По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. 41 беспилотник-имитатор не достиг целей и был потерян локационно, без негативных последствий.



В результате атаки пострадала Сумская область. Официальная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, Россия усиливает атаки на Торецк, применяя удары с флангов и FPV-дроны.