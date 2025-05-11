РФ обстреляла Донетчину: повреждены десятки домов и инфраструктура

Результат обстрелов ВС РФ Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

РФ обстреляла Донетчину: повреждены десятки домов и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В Покровском районе в Святогоровке повреждено агропредприятие. В Мирнограде ранен человек, разрушены шесть зданий.

Результат обстрелов ВС РФ Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

В Шаховской громаде повреждены несколько складов. В Покровске ранен человек и поврежден жилой дом. В Краматорском районе в Сергеевке повреждены шесть объектов сельского хозяйства.



В Константиновке также ранен мирный житель, разрушены четыре многоэтажки, шесть частных домов, две линии электропередач и газопровод.

Результат обстрелов ВС РФ Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

В Ильиновке, Долгой Балке, Берестке и Александро-Калиновом повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Бахмутском районе в Северске повреждено пять жилых домов. За сутки из зоны боевых действий эвакуированы 117 человек, включая 17 детей.

Напомним, в ночь на 11 мая российские войска осуществили массированную атаку 108 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.