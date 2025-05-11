Украина готова встречаться после полного прекращения огня — Зеленский

Владимир Зеленский отметил как хороший знак, что россияне задумались об окончании войны. Об этом говорится на официальном канале Президента Украины.

В частности, Зеленский в ответ на мирную инициативу Путина заявил:

«Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — резюмировал Владимир Зеленский в своем сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кремле ожидают ответа от Киева на мирное предложение Путина.