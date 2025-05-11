ВСУ зафиксировали самоубийство российского солдата на Сумщине

Самоубийство оккупанта зафиксировала аэроразведка. Фото: кадр из видео

Аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.



На видео видно, как оккупант приставил оружие к подбородку и выстрелил себе в голову.



«Самоубийца дня от передозировки пропагандой погиб "за дедов"», — иронично прокомментировали украинские военные.



За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 российских захватчиков. Также уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одна РСЗО и одно средство ПВО.



Кроме того Силы обороны сбили 55 дронов оперативно-тактического уровня и уничтожили 117 автомобилей и три единицы специальной техники.