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ВСУ зафиксировали самоубийство российского солдата на Сумщине

11 мая 2025, 11:44

ВСУ зафиксировали самоубийство российского солдата на Сумщине

Самоубийство оккупанта зафиксировала аэроразведка. Фото: кадр из видео Самоубийство оккупанта зафиксировала аэроразведка. Фото: кадр из видео

Аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.


На видео видно, как оккупант приставил оружие к подбородку и выстрелил себе в голову.

«Самоубийца дня от передозировки пропагандой погиб "за дедов"», — иронично прокомментировали украинские военные.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1310 российских захватчиков. Также уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одна РСЗО и одно средство ПВО.

Кроме того Силы обороны сбили 55 дронов оперативно-тактического уровня и уничтожили 117 автомобилей и три единицы специальной техники.

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