С 14 мая начинается НМТ — важные изменения для абитуриентов в оккупации

В Украине с 14 мая начинается основная сессия вступительных экзаменов в заведения высшего образования в формате национального мультипредметного теста, и продлится до 25 июня.



НМТ проводится четвертый год подряд в компьютерном формате вместо традиционного ЗНО.



Предусмотрены две сессии тестирования, опубликовано на ресурсе «Освіта.UA». Кроме основной сессии будет проведена дополнительная — с 14 по 25 июля.



Как подчеркивает Центр прав человека Zmina, незаконно внедренные на временно оккупированных территориях (ВОТ) образовательные стандарты не соответствуют украинским образовательным стандартам. Также страна-агрессор запретила на оккупированной территории преподавание украинского языка и истории Украины.



Правозащитники собрали ресурсы, которые помогут абитуриентам с ВОТ подготовиться по сокращенным программам по разным уровням — начальным, базовым (средним или достаточным) и углубленным (высоким).



Также отметим, что желающие абитуриенты с прифронтовых и оккупированных территорий, смогут поступить на бюджетную форму обучения по упрощенной процедуре без сдачи НМТ.



Все подробности и нюансы поступления для абитуриентов с оккупированных и прифронтовых территорий можно найти по этой ссылке.