Бойцы ВСУ заявили о применении «Шахедов» с кассетными боеприпасами

Беспилотник РФ. Фото: Воздушные Силы ВСУ

Воздушные силы подтвердили применение «Шахедов» с кассетными осколочными боевыми элементами (ОБЭ). Об этом сообщили бойцы Воздушных Сил ВСУ в блоге «Соняшник».



По предварительным данным, «Шахед» сбрасывает до 20 ОБЭ с высоты 200-250 метров, а затем наносит удар второй БЧ как стандартный дрон.



ОБЭ взрываются с задержкой от 2 до 20 часов, поражая площадь до 75×40 метров. Размеры ОБЭ составляют 50×370 мм, они окрашены в черный цвет и содержат 1464 поражающих элемента.



При обнаружении ОБЭ рекомендуется немедленно покинуть зону радиусом 150 метров.

Напомним, в ночь на 11 мая российские войска осуществили массированную атаку 108 ударными БПЛА типа «Шахед»