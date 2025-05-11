Оккупанты давят на бизнес: мясокомбинат в Луганске под угрозой закрытия

В Луганске мясоперерабатывающий завод «Луганские деликатесы» оказался под угрозой закрытия после строгой и необоснованной проверки оккупационных властей.



По информации движения сопротивления «Жовта Стрічка», продукцию предприятия конфисковали якобы из-за отсутствия необходимой маркировки. Теперь работу завода полностью остановили, а дальнейшая судьба производства под вопросом.



Местные жители уверены, что это давление — попытка устранить конкурента для российских импортеров, продукция которых заметно уступает по качеству. Ситуация продолжает развиваться.