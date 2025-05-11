Армия РФ нанесла удар по частному сектору в Краматорске

В 12:55 армия РФ нанесла удар по частному сектору Краматорска. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Выясняем последствия», — написал он на своей странице в Facebook.



На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Детали о разрушениях уточняются.

Ранее, 10 мая, в результате обстрелов российских войск в Донецкой области были ранены три мирных жителя.