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Российский FPV-дрон попал в голову бойцу ВСУ, но не взорвался

11 мая 2025, 15:28

Российский FPV-дрон попал в голову бойцу ВСУ, но не взорвался

Момент удара дрона РФ. Фото: кадр из видео Момент удара дрона РФ. Фото: кадр из видео

На передовой произошел невероятный случай: российский FPV-дрон на оптоволокне попал украинскому бойцу прямо в голову, но взрыватель не сработал.

Видео инцидента распространили украинские военные Telegram-каналы.

«Когда родился в рубашке — максимальное везение!» — говорится в описании к видео. 

Ранее аэроразведка 67-й отдельной механизированной бригады зафиксировала очередной случай самоубийства российского солдата на Сумщине.

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