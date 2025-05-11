Российский FPV-дрон попал в голову бойцу ВСУ, но не взорвался

Момент удара дрона РФ. Фото: кадр из видео

На передовой произошел невероятный случай: российский FPV-дрон на оптоволокне попал украинскому бойцу прямо в голову, но взрыватель не сработал.



Видео инцидента распространили украинские военные Telegram-каналы.



«Когда родился в рубашке — максимальное везение!» — говорится в описании к видео.

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