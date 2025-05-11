В 2014 году сепаратисты инициировали создание «ДНР/ЛНР» и провели по этому поводу сомнительное голосование, нарушив тем самым основополагающие статьи Конституции Украины.

В частности, грубейшим образом была нарушена конституционная ст. 73, согласно которой «исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины».

А в ст. 72 Конституции говорится, что «всеукраинский референдум назначается Верховной Радой или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями…»

Голосования проходили в условиях хаоса, непрозрачности, что поставило под большое сомнение их результаты.

Так называемую «независимость “ДНР” и “ЛНР”» в 2014 году не признали ни Россия, ни Европа, ни США. а само незаконное действо привело к эскалации длительного вооруженного противостояния между ВСУ и сепаратистами.

На сегодня «ДНР/ЛНР» признаны Россией, Сирией и КНДР.

В соответствии с украинским законодательством, данные территории считаются временно оккупированными Россией.