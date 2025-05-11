ВСУ ударили по штурмовым группам РФ возле шахт «умными» авиабомбами

Воздушные Силы ВСУ опубликовали подборку видео, на которых зафиксированы удары по штурмовым группам российских войск, передвигавшихся возле шахт. Об этом сообщили пилоты ВСУ в блоге «Соняшник».
Украинские пилоты Су-27 атаковали оккупантов с помощью высокоточных авиабомб GBU-39 и GBU-62. Применение «умных» боеприпасов позволило нанести точечные удары по российским позициям.
Подробности операции и количество потерь противника уточняются.
Ранее МиГ-29 сбросом GBU-39 уничтожил блиндаж и огневую позицию РФ в Тёткино. Также экипаж Су-27 с помощью высокоточной бомбы GBU-62 уничтожил российскую переправу.
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