ВСУ ударили по штурмовым группам РФ возле шахт «умными» авиабомбами

Удар по захватчикам РФ в районе шахты. Фото: кадр из видео

Воздушные Силы ВСУ опубликовали подборку видео, на которых зафиксированы удары по штурмовым группам российских войск, передвигавшихся возле шахт. Об этом сообщили пилоты ВСУ в блоге «Соняшник».



Украинские пилоты Су-27 атаковали оккупантов с помощью высокоточных авиабомб GBU-39 и GBU-62. Применение «умных» боеприпасов позволило нанести точечные удары по российским позициям.



Подробности операции и количество потерь противника уточняются.

Ранее МиГ-29 сбросом GBU-39 уничтожил блиндаж и огневую позицию РФ в Тёткино. Также экипаж Су-27 с помощью высокоточной бомбы GBU-62 уничтожил российскую переправу.