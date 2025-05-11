Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне

Политика



Владимир Путин заявил, что РФ предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной «без предварительных условий» в Турции 15 мая. По его словам, «не исключено, что удастся договориться о новом перемирии, однако не уточнил, когда это может начаться.



Президент Турции Эрдоган принял предложение провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая.



Владимир Зеленский призвал к полному прекращению огня с завтрашнего дня и заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг лично.



Госсекретарь США Рубио посетит Турцию 14-16 мая для участия в неформальной встрече глав МИД стран НАТО, говорится в официальном заявлении Госдепа США.



Общество



В Сумской области продолжается эвакуация жителей приграничных Белопольской, Ворожбянской и Краснопольской громад.



В Луганске мясоперерабатывающий завод «Луганские деликатесы» оказался под угрозой закрытия. По информации движения сопротивления «Жовта Стрічка», продукцию предприятия конфисковали якобы из-за отсутствия необходимой маркировки. Теперь работу завода полностью остановили, а дальнейшая судьба производства под вопросом.



Около 930 граждан Таджикистана воюют на стороне России в Украине, около 200 из них уже погибли, некоторым из них только исполнилось 18 лет, пишет таджикское издание Your.tj. От нескольких дней до нескольких месяцев с момента призыва до гибели – именно столько длится в среднем жизнь контрактника, оказавшегося на войне, которую четвертый год ведет Россия против Украины. На стороне России, по данным украинского проекта «Хочу жить», воюют несколько сотен граждан Таджикистана.



Боевые действия



Армия РФ нанесла удар по частному сектору в Краматорске. В селе Павловка Запорожской области в результате авиаударов повреждены жилые дома, ранены два человека. В Херсоне повреждены электросети. Энергетики приступят к ремонтным работам, когда исчезнет угроза повторных атак.



По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в районе Макеевки, Александрополя и Разлива.