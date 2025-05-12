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ПВО сбила 55 ударных БПЛА и 30 имитаторов: атака РФ в ночь на 12 мая

12 мая 2025, 08:52

ПВО сбила 55 ударных БПЛА и 30 имитаторов: атака РФ в ночь на 12 мая

ПВО сбила 55 БПЛА РФ. Фото: Воздушные Силы ВСУ ПВО сбила 55 БПЛА РФ. Фото: Воздушные Силы ВСУ

В ночь на 12 мая ПВО Украины сбила 55 ударных БПЛА и 30 беспилотников-имитаторов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



С 23:00 11 мая противник атаковал территорию Украины 108 дронами, включая Shahed и другие типы БПЛА, с направлений Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

К 08:30 подтверждено сбитие 55 ударных дронов и потеря 30 имитаторов без последствий. В результате атаки пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская области.

Ранее российский дрон атаковал грузовой поезд в Донецкой области.

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