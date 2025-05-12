ВСУ поразили оккупантов, которые пытались укрыться в трубе: 5-я ОШБр показала удары FPV

Укрытие оккупантов. Фото: кадр из видео

5-я отдельная штурмовая Киевская бригада ВСУ показала удары FPV-дронами по позициям врага, в том числе по российским оккупантам, которые пытались укрыться в трубе. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.







«Поражена пехота, артиллерийские пушки, мотоцикл, укрепления и средства связи противника», — говорится в сообщении 5 ОШБр.



За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.

Также уничтожены:

8 танков,

27 боевых бронированных машин,

48 артиллерийских систем,

3 средства ПВО,

141 беспилотник оперативно-тактического уровня,

171 единица автомобильной и 6 единиц специальной техники.

ВСУ продолжают активно использовать FPV-дроны для точечных ударов по позициям врага.