ВСУ поразили оккупантов, которые пытались укрыться в трубе: 5-я ОШБр показала удары FPV

5-я отдельная штурмовая Киевская бригада ВСУ показала удары FPV-дронами по позициям врага, в том числе по российским оккупантам, которые пытались укрыться в трубе. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.
«Поражена пехота, артиллерийские пушки, мотоцикл, укрепления и средства связи противника», — говорится в сообщении 5 ОШБр.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
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ВСУ продолжают активно использовать FPV-дроны для точечных ударов по позициям врага.
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