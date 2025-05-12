РСЗО ВСУ ударила по базе морпехов РФ в Курской области

Удар по Рыльску РФ. Фото: кадр из видео

РСЗО Himars, вероятно, нанесла удар по пункту дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Рыльске (Курская область). Видео с последствиями атаки опубликовал Telegram-канал «Exilenova+».

Our sources report that the deployment point of the 40th Separate Marine Brigade was hit.



We are waiting for official information. https://t.co/ye6VVHbcpP pic.twitter.com/1cyIoN4VrO — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 11, 2025



На кадрах видно военных, которые разбирают завалы на месте удара.



«Ожидаем официальной информации», — говорится в подписи к видео.



Предварительно, удар нанесен из реактивной системы залпового огня Himars. Официальные источники пока не подтвердили информацию.

Ранее 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада ВСУ показала удары FPV-дронами по российским оккупантам, которые пытались укрыться в трубе.