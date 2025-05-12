РСЗО ВСУ ударила по базе морпехов РФ в Курской области

РСЗО Himars, вероятно, нанесла удар по пункту дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Рыльске (Курская область). Видео с последствиями атаки опубликовал Telegram-канал «Exilenova+».
Our sources report that the deployment point of the 40th Separate Marine Brigade was hit.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 11, 2025
We are waiting for official information. https://t.co/ye6VVHbcpP pic.twitter.com/1cyIoN4VrO
На кадрах видно военных, которые разбирают завалы на месте удара.
«Ожидаем официальной информации», — говорится в подписи к видео.
Предварительно, удар нанесен из реактивной системы залпового огня Himars. Официальные источники пока не подтвердили информацию.
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