Утром россияне ударили по многоэтажному дому в Дружковке

Утром 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по жилому сектору в городе Дружковка Донецкой области.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Андрей Панков.

Отмечается, что удар был нанесен в 4:50.

«Захватчики попали в многоэтажный дом. В результате удара повреждены около 15 квартир, выбиты окна, напуганы жильцы», — написал Панков на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.