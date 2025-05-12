Более 50 тысяч жителей до сих пор остаются в Славянске — ГВА

В Славянске Донецкой области до сих пор остаются более 50 тысяч жителей.

Об этом в эфире «Суспільне. Студія» рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По словам начальника ГВА, количество жителей не изменилось за последние полгода.

Ранее сообщалось, что 7 мая в 22:45 российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-250 на микрорайон Машмет в городе Славянск Донецкой области. В результате были повреждены двухэтажные дома и промышленная зона.