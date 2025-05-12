ССО уничтожили штурмовую группу РФ из восьми человек в тылу врага

ССО уничтожили группу из 8 оккупантов РФ. Фото: кадр из видео

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали штурмовую группу российских военных в тылу врага. Об этом сообщили в Командовании ССО.







Группа ССО вела разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметила движение восьми вражеских штурмовиков. Командир группы приказал занять более выгодные позиции и атаковать противника.



Внезапный огневой контакт завершился ликвидацией всей вражеской группы. Украинские бойцы провели обыск тел и продолжили разведку без потерь.

Ранее Воздушные силы ВСУ ударили по штурмовым группам РФ возле шахт «умными» авиабомбами.