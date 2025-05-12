Под Изюмом погиб волонтер из Австралии — Sky News

Возле Изюма Харьковской области погиб волонтер гуманитарной организации из Австралии. Об этом сегодня сообщает Sky News со ссылкой на сообщение премьер-министра Австралии Энтони Албанезе.

«Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, существует предел того, что мы можем сказать публично в данный момент. Я могу подтвердить, что он не был участником конфликта в Украине, он был волонтером гуманитарной организации», — сказал Албанезе.

По его словам, Министерство иностранных дел оказывает поддержку семье погибшего.

По информации Австралийской телерадиовещательной корпорации, которая сослалась на неназванный военный источник в Украине, волонтер и его британский коллега погибли на прошлой неделе возле восточноукраинского города Изюм от ранений, полученных во время взрыва усовершенствованного взрывного устройства в здании.