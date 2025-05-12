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Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь — СМИ

12 мая 2025, 12:38

Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Delfi Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Delfi

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.

Об этом сообщило американское издание Axios, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника.

Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле в четверг, 15 мая, а также ожидает, что Россия согласится на «полное и длительное» прекращение огня, начиная с понедельника, 12 мая.

«У нас в Украине нет никакой проблемы вести переговоры — мы готовы к любым форматам», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном вечером 11 мая. 

Президент Украины отметил, что надеется на то, что «Путин в этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может». 

«Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии «окна возможностей» для урегулирования конфликта на Украине. В частности, турецкий лидер принял предложение провести соответствующую мирную встречу в Стамбуле 15 мая 2025 года.

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