Покровское направление остается одним из самых активных: враг подтянул артиллерию

Самоходная пушка россиян «Гиацинт-Б». Фото: кадр из видео

Покровское направление остается одним из самых активных участков фронта. Враг активизировался вдоль всей линии от Богатыря до Константиновки, сообщает боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».



По его словам, юго-западнее Константиновки оккупантам удалось продвинуться из-за слабой подготовки некоторых украинских подразделений и недостаточных возможностей ударных дронов.

Продвижение ВС РФ в сторону трассы Покровск-Константиновка. Фото: скриншот DeepState

Автор Telegram-канала «Офицер+» также подтверждает высокую активность российских войск.



«Потери вражеской пехоты ежедневно колоссальны. Иногда кажется, что это нереальные цифры, но штурмы продолжаются 24/7», — пишет он.

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

По данным бойцов, оккупанты стянули на Покровское направление большое количество артиллерии для поддержки штурмов. За последние сутки ВСУ уничтожили около 30 артиллерийских систем противника.

Всего за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий врага в районах 12 населенных пунктов.