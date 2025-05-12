СБУ задержала агентку ГРУ, корректировавшую обстрелы ВС РФ по Краматорску и Славянску

СБУ задержала агентку российской военной разведки, которая корректировала удары по украинским военным в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, работница заведения питания вела скрытую съемку военных и техники ВСУ по пути на работу. Для маскировки она делала вид, что общается по видеосвязи.
Задержанная жительница г. Славянск. Фото: СБУ
Собранные данные агентка отправляла сотруднице госпиталя Минобороны РФ, которая завербовала ее через пророссийские Telegram-каналы. В СБУ установили личность этой «связной».
Во время обысков у задержанной изъяли два телефона с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.
Злоумышленнице предъявлено подозрение по статье 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, 18-летние готовились взорвать наряд полиции в Ровно по заданию из РФ.
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