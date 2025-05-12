Трамп поддержит ультиматум Путину, если не будет перемирия — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Завышенные требования главы Кремля Владимира Путина о прекращении войны в Украине раздражают американского лидера. США могут ввести дополнительные санкции против России.

Об этом сообщили источники издания Bloomberg.

По данным собеседников, президент США в частных разговорах дал понять, что при необходимости он готов ввести дополнительные санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и его союзники в Европе настаивали, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня и пригрозили резким усилением санкций в случае отказа.

«Коалиция желающих» фактически выдвинула Путину ультиматум, предупредив, что 12 мая начнется новый процесс санкций, если Россия не прекратит огонь.

Трамп изначально был более осторожен в публичных комментариях, а Путин проигнорировал требования Запада. По словам знакомого с содержанием бесед чиновника европейского правительства, Трамп одобрил их заявление и в частных беседах дал понять, что поддержит их.

Не исключено введение дополнительных санкций, если Путин проявит несговорчивость. Максималистские требования главы РФ о прекращении войны начали раздражать Трампа, который обещал, но не обеспечил мир в первые 100 дней второго президентского срока, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.