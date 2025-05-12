Константиновка под ударом: россияне атаковали город дронами и авиабомбами ФАБ-250

Результат обстрелов РФ. Фото: Константиновская ГВА

В первой половине дня Константиновка снова оказалась под вражеским обстрелом. Сначала российские войска атаковали город ударным FPV-дроном, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Результат обстрелов РФ. Фото: Константиновская ГВА

«К счастью, в результате этой атаки пострадавших нет, материальный ущерб не зафиксирован», — отметил он.



Позже оккупанты нанесли три авиаудара по городу с использованием авиабомб типа ФАБ-250. В результате атаки были повреждены фасады жилых домов, частично разрушены линии электроснабжения и повреждены участки железнодорожного пути.

Поврежденные участки железнодорожного пути.

Местные власти призывают жителей по возможности эвакуироваться в более безопасные регионы.

Контакты для эвакуации: