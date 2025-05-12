Пограничники сбили 6 российских «Шахедов» за сутки: где именно

Уничтоженный «Шахед». Фото: кадр из видео

Пограничники показали, как сбивали российские БПЛА. За прошедшие сутки бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили шесть «Шахедов», сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Прикордонники збили 6 російських «шахедів» за добу



Два безпілотника збили на Одещині, один – на Чернігівщині, ще три – на Миколаївщині. pic.twitter.com/hyTMbFpFpQ — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) May 12, 2025



«Два беспилотника сбили в Одесской области, один — на Черниговщине, ещё три — на Николаевщине», — уточнили в ведомстве.



Отмечается, что все дроны были уничтожены с помощью стрелкового оружия и ПВО. Пограничники продолжают патрулировать небо для выявления и нейтрализации вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 12 мая ПВО Украины сбила 55 ударных БПЛА и 30 беспилотников-имитаторов.