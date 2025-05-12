Глава турецкого МИДа заявил, что Украина и РФ в ближайшие дни смогут достичь компромисса

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фото: ТАСС

Украина и Россия в ближайшие дни смогут достичь компромисса относительно контактов о прекращении войны. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

По словам главы турецкого МИД, «в ближайшие дни стороны украинского конфликта смогут достичь компромисса относительно контактов об урегулировании».

Фидан добавил, что Турция готова внести любой вклад в украинское урегулирование, особенно в качестве посредника и принимающей стороны для переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь.