В России заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского 15 мая

О невозможности встречи Путина и Зеленского в Стамбуле 15 мая заявили в российском Совете Федерации. Иллюстративное фото

В Совете Федерации РФ заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского 15 мая в Стамбуле, пишет сегодня «Агентство. Новости».

Отмечается, что появилась первая реакция со стороны российских властей на предложение Владимира Зеленского провести личные переговоры между ним и Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

Как следует из комментариев вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева и зампреда комитета по международным делам в Совфеде Владимира Джабарова, Россия отклоняет это предложение.

Косачев в комментарии для телеканала «Россия 24» назвал заявление Зеленского «комедиантством и спектаклем».

«Так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — заявил Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации привел в пример «проработку потенциальной встречи» Путина с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что «неподготовленная встреча хуже, чем ее отсутствие».

По словам вице-спикера Совета Федерации, президент Украины «пытается "перевести стрелки" на Россию, обвинить ее в якобы недоговороспособности». «Зеленскому встреча с президентом России сейчас не нужна от слова абсолютно. Вот он этой встречи должен бояться», — сказал Косачев.

Джабаров заявил, что Зеленского в Стамбул никто «не приглашал». «Кто его приглашал в Стамбул? Неужели он считает, что с ним наш президент будет встречаться лично, с человеком, который запятнал свои руки кровью невинных людей, который предал память о великом подвиге и украинцев, и всего советского народа, подвиге своего деда? Кто он такой, чтоб с ним садиться за стол переговоров?», — сказал Джабаров.

Заявление Зеленского зампред комитета по международным делам в Совфеде оценил как «уловку», чтобы «потом сказать о своей готовности к переговорам». Переговоры, по словам Джабарова, «будут вестись, но специально назначенным представителем, как это было уже не раз».

Другой зампред комитета по международным делам Андрей Климов заявил, что «вероятность [того, что встреча в Стамбуле состоится,] есть, но она не стопроцентная», потому что «все может так или иначе упереться в упрямство Киева».

По словам Климова, «непосредственное участие лидеров наших государств тоже не является решением всех проблем».

«Хорошо, приедет Владимир Владимирович Путин. Приедет Зеленский. А дальше что? Как сами переговоры-то вести? Будет ли участвовать кто-то еще? Там Трамп как раз в этих числах будет недалеко. Изъявит ли он желание принять участие? И вот таких вопросов еще очень и очень много», — сказал Климов.

Накануне Зеленский заявил, что готов прилететь в Стамбул 15 августа.

«Я буду в Турции в этот четверг, 15 мая, и я ожидаю, что Путин также приедет в Турцию. Лично. И я надеюсь, что на этот раз Путин не будет искать оправданий, почему он "не может" приехать», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Это стало реакцией на воскресное требование Трампа к Киеву «немедленно» согласиться на предложение Путина о возобновлении переговоров в Турции. Эти переговоры предложил Путин в ночь на воскресенье.

Киев сначала заявил, что готов к этой встрече только в случае начала перемирия, однако после воскресного заявления Трампа Зеленский написал о готовности встретиться с Путиным.

В публикации в Telegram президент Украины писал, что эта встреча может состояться в случае начала перемирия. Однако позднее издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник.

Как объяснял Трамп, переговоры в Стамбуле необходимы, чтобы «определить, возможна ли сделка... И если нет, европейские лидеры и США... смогут действовать соответствующим образом».