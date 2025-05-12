Удар FPV-дрона в Сумах: беспилотники РФ залетают всё дальше

Удар FPV-дрона РФ. Фото: кадр из видео

Российские FPV-дроны продолжают атаковать украинские территории всё дальше от линии фронта. Сегодня на окраине Сум в результате атаки дрона был поражён автомобиль энергетиков. Один человек погиб.



Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его словам, противник применяет FPV-дроны с дальностью до 30 км, а также FPV-крылья, способные достигать целей на расстоянии до 60 км. После первой атаки на автомобиль энергетиков последовали ещё два удара.







«Думают ли об этой проблеме наши военные? Не сомневайтесь. Я знаю, что защита прифронтовых городов — одна из приоритетных задач командования. Но процесс создания многоэшелонной системы защиты требует времени и ресурсов», — отметил Бескрестнов.



Он добавил, что среди рекомендаций — использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только на фронте, но и в тылу. Однако дроны врага используют частоты 190–350 МГц, и РЭБ, способные эффективно работать в этом диапазоне, есть лишь у ограниченного числа подразделений.

Ранее уже сообщалось об атаке российского БПЛА на автомобиль энергетиков в Сумской области. Кроме того, фиксировались случаи применения противником FPV-дронов на оптоволоконном управлении, один из которых поразил реактивную систему залпового огня HIMARS.



Напомним, Украина и страны НАТО продолжают наращивать совместные усилия по противодействию такой угрозе.