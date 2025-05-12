В Донецкой области ранние зерновые посеяли уже на 99% от запланированных площадей: основные цифры

Посевная на полях Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области на подконтрольной Украине территории заканчивается посевная. Об этом пишет агентство «Укринформ» со ссылкой на информацию от Департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой областной военной администрации.



Ранние зерновые культуры посеяли уже на 35,2 тысячи гектар или на 99,3% от запланированных площадей. В 2025 году в общей сложности было запланировано засеять 35,4 тысячи гектар ранних яровых зерновых.



Ячмень в регионе уже посеяли на 33,1 тысячи гектар, а это больше запланированного и составляет 100,5% – план был 32,9 тысячи гектар. Пшеницы засеяли 0,9 тысячи гектар – это больше запланированного и составляет 137% к прогнозу в 0,65 тысячи гектар.



Кроме того, на полях Донетчины засели зернобобовые культуры под урожай 2025 года: овса – 0,31 тысячи гектар или 36% от запланированного в 0,86 тысячи гектар; гороха и других культур – 0,87 тысячи гектар или 87% к прогнозу в 1 тысячу гектар.

Напомним, что «Новая почта» закрыла последнее отделение в прифронтовом городе Константиновка Донецкой области.