«Начало «прилетать» все ближе»: полицейские спасли маму с сыном из прифронтового Мирнограда

Эвакуация мамы с сыном из Мирнограда. Фото: кадр из видео

Экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал пожилую женщину со взрослым сыном из микрорайона Молодежный в прифронтовом городе Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



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По словам эвакуированных, они решили уезжать, потому что начало «прилетать» все ближе.



«Нет ни интернета, ни света, ни воды. Было уже невыносимо оставаться», – заявили люди.



Правоохранители доставили семью в волонтерский пункт, откуда они отправятся к родственникам в безопасный регион.

Напомним, что «Новая почта» закрыла последнее отделение в прифронтовом городе Константиновка Донецкой области.