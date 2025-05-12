Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле: Зеленский отреагировал

Президент США Дональд Трамп. Фот: Белый дом

Возможная встреча Украины и России в Стамбуле может дать «хороший результат». Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает «Суспільне».



По его словам, он думал над тем, чтобы полететь в Стамбул.



«Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы на самом деле полететь туда. Думаю, такая возможность появится, если я сочту, что что-то может произойти», – сказал Трамп.



В ответ на это заявление президент Украины Владимир Зеленский отметил, что открыто сказал о своей готовности ко встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.



«Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить», – убежден президент.

Напомним, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.



Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.



Однако в России уже начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.