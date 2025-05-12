У Зеленского ответили, будет ли Украина в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОПУ

Украина готова к любым форматам переговоров. Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина на переговорах в Стамбуле говорить с кем-то от российской стороны, кроме главы Кремля Владимира Путина, Ермак сказал: «А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение?».



«Разумеется, он будет делегировать технические и подготовительные этапы, но мы понимаем, на кого в итоге все завязано», – заявил Ермак.



Глава ОПУ отметил, что Украина годами вела переговоры с РФ и знает, как россияне умеют тянуть время.



«Украина превыше всего стремится к справедливому и прочному миру. И мы прямо говорим об этом на всех уровнях. Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем: Украина готова к любым форматам переговоров. Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», – добавил он.

Напомним, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.



Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.



Однако в России уже начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.



В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.