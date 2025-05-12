Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Проверяют телефоны детей: суд вынес приговор «заместителю главы» оккупационной администрации на Луганщине

12 мая 2025, 21:16

Проверяют телефоны детей: суд вынес приговор «заместителю главы» оккупационной администрации на Луганщине

«Заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района на Луганщине Рустам Матиуллин. Фото: оккупационная администрация Новоайдарского района «Заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района на Луганщине Рустам Матиуллин. Фото: оккупационная администрация Новоайдарского района

Судебный приговор получил «заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о Рустаме Матиуллине. Задокументировано, что он добровольно согласился на предложенную оккупантами должность в январе 2023 года. До этого времени коллаборант также входил в состав «руководителей» оккупационной администрации Новоайдарского района и был «главой» так называемой «ликвидационной комиссии» фейкового учреждения после российской реформы и создания муниципальных округов.

Сейчас под руководством ВС РФ Матиуллин организовывает работу органов оккупационной власти, помогает Москве утверждать прокремлевский режим и имитирует для пропагандистских медиа интеграцию захваченных населенных пунктов в состав страны-агрессора.

Он возглавил «комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав» при фейковой администрации и согласился с указанием на проверки телефонов детей для выявления тех, кто дистанционно учится в украинских школах.

Фигуранта признали виновным в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Матиуллина объявили в розыск.

Напомним, что на Донетчине контрразведка СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, который шпионил для ФСБ в обмен на «эвакуацию» семьи в РФ.

ТЕГИ

Места
Новоайдарский район
Организации
Суд Армия РФ
Прочее
Дети Школы Приговор Заместитель Оккупация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
12:02
В оккупированной части Запорожской области изменили комендантский час
23:00
Главное за день: Переговоры в Турции назначены на 15 мая. Как граждане Таджикистана оказываются на войне
16:30
В Мариуполе забивают баранов посреди многоэтажек: «Русский мир» в действии
15:55
В Симферополе запустили фейковое медиа «Таврия» на украденном оборудовании из Херсона
15:50
11 мая — годовщина фейковых «референдумов» на Донбассе, которые привели к кровопролитию
14:04
Оккупанты давят на бизнес: мясокомбинат в Луганске под угрозой закрытия
23:08
Главное за день: Встреча «коалиции решительных» в Киеве. Предложение 30-дневного прекращения огня
23:10
Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации
21:40
Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции
21:14
9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах
15:37
«ДНР» открыла жд-вокзал в оккупированном Донецке: куда едут российские электровозы
14:53
В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Саур-Могилу 9 мая не пускали людей
11:30
В оккупированном Мелитополе установили памятник Сталину
09:55
Во временно оккупированной Макеевке катастрофа с канализацией
08:59
В оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи. Что о нем известно
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
все новости
22:12
Шмыгаль рассказал, сколько украинцев получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье
21:35
Зеленский после разговора с Эрдоганом: «Украина готова к прямым переговорам с Путиным»
21:16
Проверяют телефоны детей: суд вынес приговор «заместителю главы» оккупационной администрации на Луганщине
20:38
У Зеленского ответили, будет ли Украина в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина
20:05
ВСУ уничтожили пехоту в укрытиях и опорные огневые точки армии РФ на Краматорском направлении: кадры операции
19:11
Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле: Зеленский отреагировал
18:38
«Начало «прилетать» все ближе»: полицейские спасли маму с сыном из прифронтового Мирнограда
17:32
В Донецкой области ранние зерновые посеяли уже на 99% от запланированных площадей: основные цифры
17:19
В России заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского 15 мая
17:01
Удар FPV-дрона в Сумах: беспилотники РФ залетают всё дальше
16:52
Украинские войска продвинулись под Торецком – ISW
16:04
Глава турецкого МИДа заявил, что Украина и РФ в ближайшие дни смогут достичь компромисса
15:35
Пограничники сбили 6 российских «Шахедов» за сутки: где именно
14:48
Константиновка под ударом: россияне атаковали город дронами и авиабомбами ФАБ-250
14:48
Трамп поддержит ультиматум Путину, если не будет перемирия — СМИ
14:22
Экс-глава группировки «ДНР» призвал военных к мятежу в случае заморозки войны
13:33
СБУ задержала агентку ГРУ, корректировавшую обстрелы ВС РФ по Краматорску и Славянску
13:13
Покровское направление остается одним из самых активных: враг подтянул артиллерию
12:38
Зеленский поедет на переговоры в Стамбул, даже если Путин откажется прекратить огонь — СМИ
12:13
Под Изюмом погиб волонтер из Австралии — Sky News
все новости
ВИДЕО
Российская пехота в укрытиях на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили пехоту в укрытиях и опорные огневые точки армии РФ на Краматорском направлении: кадры операции
12 мая, 20:05
Эвакуация мамы с сыном из Мирнограда. Фото: кадр из видео «Начало «прилетать» все ближе»: полицейские спасли маму с сыном из прифронтового Мирнограда
12 мая, 18:38
Удар FPV-дрона РФ. Фото: кадр из видео Удар FPV-дрона в Сумах: беспилотники РФ залетают всё дальше
12 мая, 17:01
Уничтоженный «Шахед». Фото: кадр из видео Пограничники сбили 6 российских «Шахедов» за сутки: где именно
12 мая, 15:35
ССО уничтожили группу из 8 оккупантов РФ. Фото: кадр из видео ССО уничтожили штурмовую группу РФ из восьми человек в тылу врага
12 мая, 11:48
Удар по Рыльску РФ. Фото: кадр из видео РСЗО ВСУ ударила по базе морпехов РФ в Курской области
12 мая, 10:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор