Проверяют телефоны детей: суд вынес приговор «заместителю главы» оккупационной администрации на Луганщине

«Заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района на Луганщине Рустам Матиуллин. Фото: оккупационная администрация Новоайдарского района

Судебный приговор получил «заместитель главы» оккупационной администрации Новоайдарского района в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Речь идет о Рустаме Матиуллине. Задокументировано, что он добровольно согласился на предложенную оккупантами должность в январе 2023 года. До этого времени коллаборант также входил в состав «руководителей» оккупационной администрации Новоайдарского района и был «главой» так называемой «ликвидационной комиссии» фейкового учреждения после российской реформы и создания муниципальных округов.



Сейчас под руководством ВС РФ Матиуллин организовывает работу органов оккупационной власти, помогает Москве утверждать прокремлевский режим и имитирует для пропагандистских медиа интеграцию захваченных населенных пунктов в состав страны-агрессора.



Он возглавил «комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав» при фейковой администрации и согласился с указанием на проверки телефонов детей для выявления тех, кто дистанционно учится в украинских школах.



Фигуранта признали виновным в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Матиуллина объявили в розыск.

Напомним, что на Донетчине контрразведка СБУ задержала протоиерея УПЦ МП, который шпионил для ФСБ в обмен на «эвакуацию» семьи в РФ.