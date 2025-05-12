Зеленский после разговора с Эрдоганом: «Украина готова к прямым переговорам с Путиным»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

12 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, они обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны.



«Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», – сказал глава государства.

Напомним, что глава Кремля Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры «без предварительных условий» и назначил дату возможной встречи – 15 мая в Стамбуле.



Позже Зеленский заявил о своей готовности в этот день прибыть в Турцию и лично встретиться с Путиным.



Однако в России уже начали говорить о якобы невозможности встречи Зеленского и Путина в Стамбуле.



В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил, будет ли Киев в Стамбуле говорить с кем-то из россиян, кроме Путина.