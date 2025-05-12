Шмыгаль рассказал, сколько украинцев получили компенсации за разрушенное или поврежденное жилье

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: КМУ

В Украине два года назад стартовала программа «єВідновлення». Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



По его словам, государство создало механизм поддержки людей, чье жилье уничтожено или повреждено российским агрессором.



«За эти два года программа продемонстрировала чрезвычайную эффективность. Украинцы получают компенсации на ремонт поврежденного жилья, жилищные сертификаты для покупки нового дома, выплаты на строительство частных домов на собственных земельных участках. За время действия программы 100 000 украинских семей воспользовались этими возможностями. Государство направило людям 25 миллиардов гривен на восстановление. На последнем заседании правительства мы дополнительно выделили еще 665 миллионов гривен на компенсации за ремонты квартир и домов. За эти средства украинцы смогут отремонтировать более 7300 жилых помещений», – утверждает премьер.

Напомним, что в Донецкой области ранние зерновые посеяли уже на 99% от запланированных площадей.