Наводил ракеты и авиабомбы на позиции защитников Краматорска: агента ФСБ могут отправить «за решетку»

Задержанный агент ФСБ на Донетчине. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу агента ФСБ, который корректировал российский огонь по позициям Сил обороны Украины на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Мужчина проводил разведку вблизи замаскированных позиций украинских войск и передавал оккупантам координаты потенциальных целей. Эти сведения россияне использовали для планирования ударов ракетами и управляемыми авиабомбами. Приоритетными целями армии РФ были опорные пункты, штабы и огневые позиции артиллерии ВСУ.



Контрразведка СБУ прекратили разведывательные действия российского агента на начальном этапе и задержала его в собственном доме. Во время обыска у него изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с куратором, а также боеприпасы для огнестрельного оружия.



Следствие установило, что ФСБ завербовала 41-летнего работника агропредприятия в декабре 2024 года. Сбор развединформации он совершал во время рабочих поездок по населенным пунктам Донетчины.



Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Материалы дела направили в суд.

Напомним, что суд вынес приговор «заместителю главы» оккупационной администрации Новоайдарского района на Луганщине Рустаму Матиуллину.