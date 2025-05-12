Главное за день: В РФ отказались ехать на переговоры в Турцию. Удар по Сумщине

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры с Россией, даже если российские власти откажутся перед этим прекратить огонь. Об этом сообщило американское издание Axios, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника.



Президент США Дональд Трамп не исключает возможности своего участия в переговорах Украины и России в Стамбуле.



Однако в Совете Федерации РФ заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского 15 мая в Стамбуле. Как следует из комментариев вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева и зампреда комитета по международным делам в Совфеде Владимира Джабарова, Россия отклоняет это предложение.



Завышенные требования главы Кремля Владимира Путина о прекращении войны в Украине раздражают американского лидера. США могут ввести дополнительные санкции против России. Об этом сообщили источники издания Bloomberg.



Общество



В Славянске Донецкой области до сих пор остаются более 50 тысяч жителей.



В Донецкой области на подконтрольной Украине территории заканчивается посевная. Ранние зерновые посеяли уже на 99% от запланированных площадей.



Бывший «народный губернатор Донбасса», ветеран «Русской весны» Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.



В оккупированной части Запорожской области с 12 мая изменили продолжительность комендантского часа. Теперь ограничения будут действовать с 23:00 до 5:00.



Боевые действия



В ночь на 12 мая российский беспилотник атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранен машинист. Россияне атаковали Константиновку дронами и авиабомбами ФАБ-250, повреждены дома, частично разрушены линии электроснабжения и повреждены участки железнодорожного пути. На Сумщине погиб один человек, трое ранены из-за удара по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры.