Зеленский готов говорить в Стамбуле только с Путиным — Подоляк

Зеленский выразил готовность встретиться в Стамбуле только с Путиным. Иллюстративное фото

Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не станет встречаться с каким-либо другим представителем России, кроме президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Подоляк отметил, что возможная двусторонняя встреча в Стамбуле на более низком уровне бессмысленна.

Владимир Путин пока не сообщал, собирается ли присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, которые намечены на 15 мая.

Напомним, ранее в Совете Федерации РФ заявили о невозможности встречи Путина и Зеленского 15 мая в Стамбуле. Как следует из комментариев вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева и зампреда комитета по международным делам в Совфеде Владимира Джабарова, Россия отклоняет это предложение. Косачев в комментарии для телеканала «Россия 24» назвал заявление Зеленского «комедиантством и спектаклем».